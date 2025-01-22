سعر AmazingTeamDAO (AMAZINGTEAM)
سعر AmazingTeamDAO (AMAZINGTEAM) المباشر لليوم هو USD 1.2. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AMAZINGTEAM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AmazingTeamDAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.28K
- تغيير سعر AmazingTeamDAO خلال اليوم هو -2.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر AmazingTeamDAO مقابل USD هو $ -0.025899922406586 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AmazingTeamDAO مقابل USD هو $ -0.1440640800 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AmazingTeamDAO مقابل USD هو $ -0.4121330400 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AmazingTeamDAO مقابل USD هو $ +0.021080741085908 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.025899922406586
|-2.10%
|30 يوم
|$ -0.1440640800
|-12.00%
|60 يوم
|$ -0.4121330400
|-34.34%
|90 يوم
|$ +0.021080741085908
|+1.79%
اكتشف أحدث تحليلات سعر AmazingTeamDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-2.10%
+6.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AmazingTeamDao is the governance token of the ADOGE token, as well as the application token of the ADOGE game, the Metaverse blockchain game. Players can summon characters, complete daily mining quest
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