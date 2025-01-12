سعر AmaterasuFi Izanagi (IZA)
سعر AmaterasuFi Izanagi (IZA) المباشر لليوم هو USD 0.00990792. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر IZA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AmaterasuFi Izanagi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.24
- تغيير سعر AmaterasuFi Izanagi خلال اليوم هو -0.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر AmaterasuFi Izanagi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AmaterasuFi Izanagi مقابل USD هو $ -0.0021246295 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AmaterasuFi Izanagi مقابل USD هو $ +0.0004317138 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AmaterasuFi Izanagi مقابل USD هو $ +0.001398514370964977 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.33%
|30 يوم
|$ -0.0021246295
|-21.44%
|60 يوم
|$ +0.0004317138
|+4.36%
|90 يوم
|$ +0.001398514370964977
|+16.43%
اكتشف أحدث تحليلات سعر AmaterasuFi Izanagi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.33%
-11.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Amaterasu Finance is a native DEX on the Aurora chain. The governance token of the protocol is IZANAGI (ticker: IZA)
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