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سعر AmaterasuFi Izanagi (IZA) المباشر لليوم هو USD 0.00990792 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر IZA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AmaterasuFi Izanagi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.24 - تغيير سعر AmaterasuFi Izanagi خلال اليوم هو -0.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر AmaterasuFi Izanagi (IZA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AmaterasuFi Izanagi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AmaterasuFi Izanagi مقابل USD هو $ -0.0021246295 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AmaterasuFi Izanagi مقابل USD هو $ +0.0004317138 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AmaterasuFi Izanagi مقابل USD هو $ +0.001398514370964977 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.33% 30 يوم $ -0.0021246295 -21.44% 60 يوم $ +0.0004317138 +4.36% 90 يوم $ +0.001398514370964977 +16.43%

تحليل سعر AmaterasuFi Izanagi (IZA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AmaterasuFi Izanagi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00981891$ 0.00981891 $ 0.00981891 24 ساعة مرتفع $ 0.00997532$ 0.00997532 $ 0.00997532 عالية طوال الوقت $ 0.416086$ 0.416086 $ 0.416086 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.33% تغير السعر (7 أيام) -11.19%

معلومات سوق AmaterasuFi Izanagi (IZA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: