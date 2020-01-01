توكنوميكس AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) What is the project about? Omikami, inspired by the Sun Goddess and the Universe, is a decentralized venture on the Ethereum blockchain. It combines ancient divinity's aura with innovative blockchain solutions for enhanced transparency and efficiency. What makes your project unique? Omikami fuses celestial vision with cutting-edge technology. With utilities like Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot, and offerings like kami debit cards and thematic merchandise, Omikami stands out as an experience, not just a token. History of your project. Launching a year ago, Omikami has grown from a vision into a recognized entity in the crypto realm. Our journey includes a positive SolidProof audit and utility developments, further amplified by our presence in major PR articles. What’s next for your project? We're developing our own swap platform and exploring charitable avenues. Additionally, we're focused on enhancing our existing utilities, aiming to evolve Omikami into a holistic, adaptive ecosystem. What can your token be used for? Omikami token powers tools like the Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot. It's central to our upcoming swap and will integrate with real-world utilities, like our Kami debit cards, bringing Omikami's power into daily transactions. الموقع الرسمي: https://omikamitoken.com/ الوثيقة البيضاء: https://omikamitoken.com/download/omikami.pdf اشتر OMIKAMI الآن!

توكنوميكس AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 25.16M $ 25.16M $ 25.16M إجمالي العرض: $ 999.59M $ 999.59M $ 999.59M العرض المتداول: $ 999.59M $ 999.59M $ 999.59M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 25.16M $ 25.16M $ 25.16M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.274171 $ 0.274171 $ 0.274171 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00141419 $ 0.00141419 $ 0.00141419 السعر الحالي: $ 0.02519339 $ 0.02519339 $ 0.02519339 معرفة المزيد عن سعر AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI)

توكنوميكس AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OMIKAMI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OMIKAMI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OMIKAMI، استكشف السعر المباشر لتوكن OMIKAMI!

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