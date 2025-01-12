سعر Amasa (AMAS)
سعر Amasa (AMAS) المباشر لليوم هو USD 0.00597476. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AMAS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Amasa الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.19
- تغيير سعر Amasa خلال اليوم هو -0.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Amasa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Amasa مقابل USD هو $ -0.0011381057 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Amasa مقابل USD هو $ +0.0030639101 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Amasa مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.97%
|30 يوم
|$ -0.0011381057
|-19.04%
|60 يوم
|$ +0.0030639101
|+51.28%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Amasa: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.97%
-0.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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