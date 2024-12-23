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سعر Alux Jownes (JOWNES) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 232.62K . يتم تحديث سعر JOWNES مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Alux Jownes الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.41K - تغيير سعر Alux Jownes خلال اليوم هو +16.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Alux Jownes (JOWNES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Alux Jownes مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Alux Jownes مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Alux Jownes مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Alux Jownes مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +16.87% 30 يوم $ 0 -50.24% 60 يوم $ 0 -65.81% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Alux Jownes (JOWNES)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Alux Jownes: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00984014$ 0.00984014 $ 0.00984014 تغير السعر (1 ساعة) -1.86% تغير السعر (1يوم) +16.87% تغير السعر (7 أيام) -14.73%

معلومات سوق Alux Jownes (JOWNES)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: