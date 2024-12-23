سعر Alux Jownes (JOWNES)
سعر Alux Jownes (JOWNES) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 232.62K. يتم تحديث سعر JOWNES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Alux Jownes الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.41K
- تغيير سعر Alux Jownes خلال اليوم هو +16.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Alux Jownes مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Alux Jownes مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Alux Jownes مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Alux Jownes مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+16.87%
|30 يوم
|$ 0
|-50.24%
|60 يوم
|$ 0
|-65.81%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Alux Jownes: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.86%
+16.87%
-14.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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