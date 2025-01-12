سعر Aluna (ALN)
سعر Aluna (ALN) المباشر لليوم هو USD 0.00164163. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 58.20K. يتم تحديث سعر ALN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aluna الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 45.81
- تغيير سعر Aluna خلال اليوم هو +3.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 35.46M
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خلال اليوم، كان سعر Aluna مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aluna مقابل USD هو $ -0.0004260803 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aluna مقابل USD هو $ -0.0000362900 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aluna مقابل USD هو $ +0.0000827388479738258 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.97%
|30 يوم
|$ -0.0004260803
|-25.95%
|60 يوم
|$ -0.0000362900
|-2.21%
|90 يوم
|$ +0.0000827388479738258
|+5.31%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aluna: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.38%
+3.97%
+1.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Aluna.Social is a gamified social trading terminal for managing multiple exchange accounts from one place. With a transparent social environment, top traders are rewarded monetary and reputationally, and beginner traders can learn from experts and automatically mirror trades.
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