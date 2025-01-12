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سعر Aluna (ALN) المباشر لليوم هو USD 0.00164163 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 58.20K . يتم تحديث سعر ALN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aluna الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 45.81 - تغيير سعر Aluna خلال اليوم هو +3.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 35.46M

أداء سعر Aluna (ALN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aluna مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aluna مقابل USD هو $ -0.0004260803 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aluna مقابل USD هو $ -0.0000362900 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aluna مقابل USD هو $ +0.0000827388479738258 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.97% 30 يوم $ -0.0004260803 -25.95% 60 يوم $ -0.0000362900 -2.21% 90 يوم $ +0.0000827388479738258 +5.31%

تحليل سعر Aluna (ALN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aluna: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00156548$ 0.00156548 $ 0.00156548 24 ساعة مرتفع $ 0.00171162$ 0.00171162 $ 0.00171162 عالية طوال الوقت $ 1.84$ 1.84 $ 1.84 تغير السعر (1 ساعة) -0.38% تغير السعر (1يوم) +3.97% تغير السعر (7 أيام) +1.59%

معلومات سوق Aluna (ALN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: