سعر Altura Vault Tokens اليوم

السعر المباشر لمشروع Altura Vault Tokens (AVLT) اليوم هو $ 0.342873، مع تغير بنسبة 10.33% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AVLT الحالي إلى USD هو $ 0.342873 لكل AVLT.

يحتل Altura Vault Tokens حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,161,637، مع عرض متداول قدره 29.64M AVLT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AVLT بين $ 0.310694 (أدنى) و$ 0.353894 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.098، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.08379.

على المدى القصير، تحرك AVLT بمقدار -0.61% خلال الساعة الماضية و-19.75% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.27K.

معلومات سوق Altura Vault Tokens (AVLT)

القيمة السوقية $ 10.16M$ 10.16M $ 10.16M الحجم (24 ساعة) $ 4.27K$ 4.27K $ 4.27K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.16M$ 10.16M $ 10.16M إمداد دورة التداول 29.64M 29.64M 29.64M إجمالي العرض 29,636,850.375848 29,636,850.375848 29,636,850.375848

القيمة السوقية الحالية لـ Altura Vault Tokens هي $ 10.16M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.27K. العرض المتداول لـ AVLT يبلغ 29.64M، مع إجمالي عرض 29636850.375848. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.16M.