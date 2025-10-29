معلومات سعر AltSeason Coin (ALTSEASON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00108448$ 0.00108448 $ 0.00108448 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.98% تغير السعر (7 أيام) +7.60% تغير السعر (7 أيام) +7.60%

سعر AltSeason Coin (ALTSEASON) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ALTSEASON بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـALTSEASON على الإطلاق هو $ 0.00108448، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ALTSEASON -- على مدار الساعة الماضية، -2.98% على مدار 24 ساعة، و +7.60% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق AltSeason Coin (ALTSEASON)

القيمة السوقية $ 29.35K$ 29.35K $ 29.35K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 29.35K$ 29.35K $ 29.35K إمداد دورة التداول 998.56M 998.56M 998.56M إجمالي العرض 998,564,188.642132 998,564,188.642132 998,564,188.642132

القيمة السوقية الحالية لـ AltSeason Coin هي $ 29.35K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ALTSEASON يبلغ 998.56M، مع إجمالي عرض 998564188.642132. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 29.35K.