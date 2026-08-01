سعر ALTSEASON اليوم

السعر المباشر لمشروع ALTSEASON (ALTSZN) اليوم هو $ 0.00210917، مع تغير بنسبة 1.59% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ALTSZN الحالي إلى USD هو $ 0.00210917 لكل ALTSZN.

يحتل ALTSEASON حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,109,064، مع عرض متداول قدره 999.96M ALTSZN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ALTSZN بين $ 0.00201742 (أدنى) و$ 0.00214844 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00904484، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00181343.

على المدى القصير، تحرك ALTSZN بمقدار +2.33% خلال الساعة الماضية و-2.27% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.71M.

معلومات سوق ALTSEASON (ALTSZN)

القيمة السوقية $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M الحجم (24 ساعة) $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M إمداد دورة التداول 999.96M 999.96M 999.96M إجمالي العرض 999,956,115.256598 999,956,115.256598 999,956,115.256598

القيمة السوقية الحالية لـ ALTSEASON هي $ 2.11M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.71M. العرض المتداول لـ ALTSZN يبلغ 999.96M، مع إجمالي عرض 999956115.256598. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.11M.