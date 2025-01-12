سعر ALTOKEN (AKEN)
سعر ALTOKEN (AKEN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AKEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ALTOKEN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.95K
- تغيير سعر ALTOKEN خلال اليوم هو +14.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ALTOKEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ALTOKEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ALTOKEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ALTOKEN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+14.55%
|30 يوم
|$ 0
|+5.68%
|60 يوم
|$ 0
|-0.39%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ALTOKEN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+14.55%
+14.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$AKEN is the native token driving the tokenization revolution within the Latin American Tokenization Association (ALToken). Designed to catalyze innovation, collaboration and growth in the tokenization space, $AKEN plays a critical role in creating a vibrant and transformative ecosystem across Latin America. $AKEN's fundamental purpose is to empower individuals and companies in their quest to innovate and transform the region's digital economy. Through $AKEN, ALToken seeks to democratize access to tokenization and provide participants with the tools necessary to fully leverage the potential of blockchain technology and tokenized assets.
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