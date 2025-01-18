سعر Altoid (ALTOID)
سعر Altoid (ALTOID) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 705.36K. يتم تحديث سعر ALTOID مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Altoid الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 566.19K
- تغيير سعر Altoid خلال اليوم هو -54.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.94M
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خلال اليوم، كان سعر Altoid مقابل USD هو $ -0.000835589004813063 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Altoid مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Altoid مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Altoid مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000835589004813063
|-54.22%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Altoid: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.72%
-54.22%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$Altoid is designed to immortalize a story that shaped the crypto world. Ross Ulbricht’s creation of the Silk Road was a bold, controversial experiment that challenged traditional systems and highlighted the potential of Bitcoin and blockchain technology to enable censorship-resistant commerce. The story of how “Altoid” posts connected Ross to his pseudonym “Dread Pirate Roberts” and ultimately to the Silk Road has become a symbol of both the promise and the perils of decentralization. $Altoid takes this narrative and transforms it into a collectible asset—a way for crypto enthusiasts and liberty advocates to own a piece of this powerful history. By holding Altoid Coin, collectors signal their support for decentralization, privacy, and second chances.
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