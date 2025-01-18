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سعر Altoid (ALTOID) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 705.36K . يتم تحديث سعر ALTOID مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Altoid الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 566.19K - تغيير سعر Altoid خلال اليوم هو -54.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.94M

أداء سعر Altoid (ALTOID) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Altoid مقابل USD هو $ -0.000835589004813063 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Altoid مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Altoid مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Altoid مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000835589004813063 -54.22% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Altoid (ALTOID)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Altoid: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00164242$ 0.00164242 $ 0.00164242 عالية طوال الوقت $ 0.00271097$ 0.00271097 $ 0.00271097 تغير السعر (1 ساعة) -1.72% تغير السعر (1يوم) -54.22% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Altoid (ALTOID)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: