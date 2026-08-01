سعر Alto DUSD اليوم

السعر المباشر لمشروع Alto DUSD (DUSD) اليوم هو $ 1.0، مع تغير بنسبة 0.06% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DUSD الحالي إلى USD هو $ 1.0 لكل DUSD.

يحتل Alto DUSD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 910,874، مع عرض متداول قدره 910.70K DUSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DUSD بين $ 0.999948 (أدنى) و$ 1.001 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.047، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.971676.

على المدى القصير، تحرك DUSD بمقدار +0.02% خلال الساعة الماضية و-0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 8.19K.

معلومات سوق Alto DUSD (DUSD)

القيمة السوقية $ 910.87K$ 910.87K $ 910.87K الحجم (24 ساعة) $ 8.19K$ 8.19K $ 8.19K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 910.87K$ 910.87K $ 910.87K إمداد دورة التداول 910.70K 910.70K 910.70K إجمالي العرض 910,698.2531364436 910,698.2531364436 910,698.2531364436

القيمة السوقية الحالية لـ Alto DUSD هي $ 910.87K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 8.19K. العرض المتداول لـ DUSD يبلغ 910.70K، مع إجمالي عرض 910698.2531364436. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 910.87K.