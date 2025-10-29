معلومات سعر Altman (ALTMAN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00065416$ 0.00065416 $ 0.00065416 أدنى سعر $ 0.00000863$ 0.00000863 $ 0.00000863 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +4.99% تغير السعر (7 أيام) +4.99%

سعر Altman (ALTMAN) في الوقت الحقيقي هو $0.00000931. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ALTMAN بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـALTMAN على الإطلاق هو $ 0.00065416، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000863.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ALTMAN -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +4.99% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Altman (ALTMAN)

القيمة السوقية $ 9.29K$ 9.29K $ 9.29K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.29K$ 9.29K $ 9.29K إمداد دورة التداول 998.75M 998.75M 998.75M إجمالي العرض 998,749,875.75311 998,749,875.75311 998,749,875.75311

القيمة السوقية الحالية لـ Altman هي $ 9.29K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ALTMAN يبلغ 998.75M، مع إجمالي عرض 998749875.75311. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.29K.