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سعر Alter (ALTER) المباشر لليوم هو USD 0.00624708 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 244.79K . يتم تحديث سعر ALTER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Alter الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 178.03 - تغيير سعر Alter خلال اليوم هو -0.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 39.18M

أداء سعر Alter (ALTER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Alter مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Alter مقابل USD هو $ +0.0089588768 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Alter مقابل USD هو $ +0.0038547425 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Alter مقابل USD هو $ +0.000199514054039462 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.62% 30 يوم $ +0.0089588768 +143.41% 60 يوم $ +0.0038547425 +61.70% 90 يوم $ +0.000199514054039462 +3.30%

تحليل سعر Alter (ALTER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Alter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00528325$ 0.00528325 $ 0.00528325 24 ساعة مرتفع $ 0.00628636$ 0.00628636 $ 0.00628636 عالية طوال الوقت $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 تغير السعر (1 ساعة) +2.99% تغير السعر (1يوم) -0.62% تغير السعر (7 أيام) -8.95%

معلومات سوق Alter (ALTER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: