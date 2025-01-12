سعر Altbase (ALTB)
سعر Altbase (ALTB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ALTB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Altbase الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.99
- تغيير سعر Altbase خلال اليوم هو -0.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Altbase مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Altbase مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Altbase مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Altbase مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.06%
|30 يوم
|$ 0
|-10.49%
|60 يوم
|$ 0
|-9.29%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Altbase: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-0.06%
-7.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Altbase aims to simplify the process for new-comers to crypto and make the process of buying altcoins simple and straightforward.
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