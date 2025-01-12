سعر ALTAVA (TAVA)
سعر ALTAVA (TAVA) المباشر لليوم هو USD 0.02166208. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TAVA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ALTAVA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 446.23K
- تغيير سعر ALTAVA خلال اليوم هو +2.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TAVA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TAVA.
خلال اليوم، كان سعر ALTAVA مقابل USD هو $ +0.00045448 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ALTAVA مقابل USD هو $ -0.0030985114 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ALTAVA مقابل USD هو $ -0.0010881989 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ALTAVA مقابل USD هو $ -0.003470626861144476 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00045448
|+2.14%
|30 يوم
|$ -0.0030985114
|-14.30%
|60 يوم
|$ -0.0010881989
|-5.02%
|90 يوم
|$ -0.003470626861144476
|-13.80%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ALTAVA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.43%
+2.14%
+0.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ALTAVA GROUP is a Singapore-based company with a strong operating presence in South Korea. We build bespoke brand experiences that enrich the evolving World of Expressions in the metaverse and beyond, working across physical and virtual worlds and providing a seamless bridge for both consumers and brands. We have created ALTAVA Worlds of You, a gamified social commerce platform for luxury fashion, to enable multiple expressions of self in the metaverse - to discover, curate, and play. ALTAVA MARKET is an extension of ALTAVA Worlds of You, where consumers can shop, curate, and collect Worlds of Expressions in the form of NFTs for use in the metaverse. ALTAVA is the metaverse of fashion brands, as the luxury-good-gamified- social and e-commerce platform. It brings culture-defining brands into the metaverse through it virtual platforms and access to others. ALTAVA GROUP has built a formidable line of partnerships with the world’s most prestigious fashion brands including PRADA, Burberry, Armani, Bulgari, Balmain, Thom Browne, A.P.C., Moncler, Christopher Kane, Gentle Monster, Miu miu, Sandro, Fabrizio Viti, Maje, Alexa Chung, and many more. 1- ALTAVA Worlds of You: ALTAVA Worlds of You is our gamified social commerce platform for luxury fashion. We believe that people are more than one thing. Self expression and style should never be limited by society, physicality or otherwise. The ALTAVA digital destination exists to enable multiple expressions of self in the metaverse so that people can discover, curate, and play with Worlds of You. 2- ALTAVA Market: ALTAVA Market is where users can buy and trade exclusive premium luxury fashion NFTs and virtual collectibles as either primary or secondary purchases. On the primary market, we will host private auctions on a regular basis where new NFTs are initially released. On the secondary or resale market, purchasers can buy and sell their personally-owned fashion NFTs.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 TAVA إلى AUD
A$0.0350925696
|1 TAVA إلى GBP
￡0.0175462848
|1 TAVA إلى EUR
€0.0210122176
|1 TAVA إلى USD
$0.02166208
|1 TAVA إلى MYR
RM0.0972627392
|1 TAVA إلى TRY
₺0.766837632
|1 TAVA إلى JPY
¥3.4154601536
|1 TAVA إلى RUB
₽2.2015171904
|1 TAVA إلى INR
₹1.8666214336
|1 TAVA إلى IDR
Rp355.1160087552
|1 TAVA إلى PHP
₱1.27806272
|1 TAVA إلى EGP
￡E.1.09393504
|1 TAVA إلى BRL
R$0.1325719296
|1 TAVA إلى CAD
C$0.0311933952
|1 TAVA إلى BDT
৳2.6542546624
|1 TAVA إلى NGN
₦33.7415056704
|1 TAVA إلى UAH
₴0.9199885376
|1 TAVA إلى VES
Bs1.14809024
|1 TAVA إلى PKR
Rs6.0593170176
|1 TAVA إلى KZT
₸11.4856680576
|1 TAVA إلى THB
฿0.7512409344
|1 TAVA إلى TWD
NT$0.7172314688
|1 TAVA إلى CHF
Fr0.0197124928
|1 TAVA إلى HKD
HK$0.1685309824
|1 TAVA إلى MAD
.د.م0.2185703872