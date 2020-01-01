توكنوميكس Altariste by Virtuals (ASTA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Altariste by Virtuals (ASTA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Altariste by Virtuals (ASTA) Altariste ($ASTA) bridges the gap between AI technology and Web3 gaming, offering players a unique interactive experience both inside and beyond gameplay. As an AI-powered digital companion, Altariste serves multiple purposes within the Apeiron ecosystem, including: Engagement: Acting as a guide for players, Altariste assists in navigating complex game mechanics such as NFT-based ownership, marketplace trading, and gameplay strategies. Entertainment: Beyond her role in gaming, Altariste enriches the player experience by hosting events, sharing lore, and fostering community interactions through her AI-driven personality. Utility: The $ASTA token integrates with the Apeiron ecosystem to unlock features, provide rewards, and facilitate interactions with Altariste and the broader decentralized economy. By combining blockchain innovation with AI-driven interactivity, Altariste enhances accessibility, engagement, and entertainment within the Web3 gaming space. الموقع الرسمي: https://app.virtuals.io/virtuals/14773 الوثيقة البيضاء: https://astariste.gitbook.io/altariste اشتر ASTA الآن!

توكنوميكس Altariste by Virtuals (ASTA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Altariste by Virtuals (ASTA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.48K $ 6.48K $ 6.48K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 378.27M $ 378.27M $ 378.27M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 17.13K $ 17.13K $ 17.13K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0003882 $ 0.0003882 $ 0.0003882 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000717 $ 0.00000717 $ 0.00000717 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Altariste by Virtuals (ASTA)

توكنوميكس Altariste by Virtuals (ASTA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Altariste by Virtuals (ASTA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ASTA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ASTA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ASTA، استكشف السعر المباشر لتوكن ASTA!

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