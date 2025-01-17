سعر Altariste by Virtuals (ASTA)
سعر Altariste by Virtuals (ASTA) المباشر لليوم هو USD 0.00029145. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 217.01K. يتم تحديث سعر ASTA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Altariste by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.16K
- تغيير سعر Altariste by Virtuals خلال اليوم هو -23.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 744.59M
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خلال اليوم، كان سعر Altariste by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Altariste by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Altariste by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Altariste by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-23.50%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Altariste by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-23.50%
+27.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Altariste ($ASTA) bridges the gap between AI technology and Web3 gaming, offering players a unique interactive experience both inside and beyond gameplay. As an AI-powered digital companion, Altariste serves multiple purposes within the Apeiron ecosystem, including: Engagement: Acting as a guide for players, Altariste assists in navigating complex game mechanics such as NFT-based ownership, marketplace trading, and gameplay strategies. Entertainment: Beyond her role in gaming, Altariste enriches the player experience by hosting events, sharing lore, and fostering community interactions through her AI-driven personality. Utility: The $ASTA token integrates with the Apeiron ecosystem to unlock features, provide rewards, and facilitate interactions with Altariste and the broader decentralized economy. By combining blockchain innovation with AI-driven interactivity, Altariste enhances accessibility, engagement, and entertainment within the Web3 gaming space.
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