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سعر Altariste by Virtuals (ASTA) المباشر لليوم هو USD 0.00029145 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 217.01K . يتم تحديث سعر ASTA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Altariste by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.16K - تغيير سعر Altariste by Virtuals خلال اليوم هو -23.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 744.59M

أداء سعر Altariste by Virtuals (ASTA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Altariste by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Altariste by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Altariste by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Altariste by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -23.50% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Altariste by Virtuals (ASTA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Altariste by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00028154$ 0.00028154 $ 0.00028154 24 ساعة مرتفع $ 0.00038368$ 0.00038368 $ 0.00038368 عالية طوال الوقت $ 0.0003882$ 0.0003882 $ 0.0003882 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -23.50% تغير السعر (7 أيام) +27.84%

معلومات سوق Altariste by Virtuals (ASTA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: