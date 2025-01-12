سعر Alphr (ALPHR)
سعر Alphr (ALPHR) المباشر لليوم هو USD 0.00732131. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.56K. يتم تحديث سعر ALPHR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Alphr الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.25
- تغيير سعر Alphr خلال اليوم هو +1.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.85M
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خلال اليوم، كان سعر Alphr مقابل USD هو $ +0.0001116 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Alphr مقابل USD هو $ -0.0008417280 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Alphr مقابل USD هو $ -0.0002639764 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Alphr مقابل USD هو $ -0.0002429751944849425 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0001116
|+1.55%
|30 يوم
|$ -0.0008417280
|-11.49%
|60 يوم
|$ -0.0002639764
|-3.60%
|90 يوم
|$ -0.0002429751944849425
|-3.21%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Alphr: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
+1.55%
+3.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Alphr is a decentralized social trading platform with automated mirror trading
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