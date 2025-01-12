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سعر Alphr (ALPHR) المباشر لليوم هو USD 0.00732131 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.56K . يتم تحديث سعر ALPHR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Alphr الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.25 - تغيير سعر Alphr خلال اليوم هو +1.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.85M

أداء سعر Alphr (ALPHR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Alphr مقابل USD هو $ +0.0001116 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Alphr مقابل USD هو $ -0.0008417280 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Alphr مقابل USD هو $ -0.0002639764 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Alphr مقابل USD هو $ -0.0002429751944849425 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0001116 +1.55% 30 يوم $ -0.0008417280 -11.49% 60 يوم $ -0.0002639764 -3.60% 90 يوم $ -0.0002429751944849425 -3.21%

تحليل سعر Alphr (ALPHR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Alphr: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00708848$ 0.00708848 $ 0.00708848 24 ساعة مرتفع $ 0.00732427$ 0.00732427 $ 0.00732427 عالية طوال الوقت $ 12.72$ 12.72 $ 12.72 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) +1.55% تغير السعر (7 أيام) +3.22%

معلومات سوق Alphr (ALPHR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: