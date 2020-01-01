توكنوميكس AlphaScan AI (ASCN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول AlphaScan AI (ASCN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات AlphaScan AI (ASCN) What is the project about? AlphaScan is a sentiment (and soon on-chain) analytics platform coupled with a Telegram-based trading bot. It enables users to analyze tokens and projects based on social sentiment (Twitter, Telegram), and then automate trading strategies based on those analytics What makes your project unique? We provide a unique and novel way of analyzing sentiment data for new tokens that no other tool provides. We use several internal algorithms to prioritize accounts & signals on Twitter for that. We are also the only sentiment analytics tool that is providing integrated trading with the analytics tool History of your project. The project started in early 2023 and within 4 months got to over 20k followers on Twitter and over 25k users in the private beta. We also recently concluded our private and public sale, raising a total of $2.1M What’s next for your project? Integrate existing trading solutions and bots, build out our own trading bot solution, and improve analytics features. What can your token be used for? The token is a utility token that will give users access to premium data and certain features, and discounts on the trading bot. In the near future, the token will also be used as a governance token for the decentralized platform. الموقع الرسمي: https://alphascan.xyz الوثيقة البيضاء: https://alphascan.gitbook.io/docs/alphascan/introduction-and-problem/problem-and-why-alphascan اشتر ASCN الآن!

توكنوميكس AlphaScan AI (ASCN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار AlphaScan AI (ASCN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 156.03K $ 156.03K $ 156.03K إجمالي العرض: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M العرض المتداول: $ 49.03M $ 49.03M $ 49.03M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 159.12K $ 159.12K $ 159.12K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.206604 $ 0.206604 $ 0.206604 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00153822 $ 0.00153822 $ 0.00153822 السعر الحالي: $ 0.00318241 $ 0.00318241 $ 0.00318241 معرفة المزيد عن سعر AlphaScan AI (ASCN)

توكنوميكس AlphaScan AI (ASCN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس AlphaScan AI (ASCN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ASCN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ASCN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ASCN، استكشف السعر المباشر لتوكن ASCN!

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