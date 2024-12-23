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سعر AlphaScan AI (ASCN) المباشر لليوم هو USD 0.00415028 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 203.48K . يتم تحديث سعر ASCN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AlphaScan AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.52 - تغيير سعر AlphaScan AI خلال اليوم هو -1.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 49.03M

أداء سعر AlphaScan AI (ASCN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AlphaScan AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AlphaScan AI مقابل USD هو $ -0.0016970930 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AlphaScan AI مقابل USD هو $ -0.0030550675 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AlphaScan AI مقابل USD هو $ -0.01746113563189468 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.81% 30 يوم $ -0.0016970930 -40.89% 60 يوم $ -0.0030550675 -73.61% 90 يوم $ -0.01746113563189468 -80.79%

تحليل سعر AlphaScan AI (ASCN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AlphaScan AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00410198$ 0.00410198 $ 0.00410198 24 ساعة مرتفع $ 0.00429711$ 0.00429711 $ 0.00429711 عالية طوال الوقت $ 0.206604$ 0.206604 $ 0.206604 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.81% تغير السعر (7 أيام) -17.24%

معلومات سوق AlphaScan AI (ASCN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: