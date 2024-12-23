سعر AlphaScan AI (ASCN)
سعر AlphaScan AI (ASCN) المباشر لليوم هو USD 0.00415028. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 203.48K. يتم تحديث سعر ASCN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AlphaScan AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.52
- تغيير سعر AlphaScan AI خلال اليوم هو -1.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 49.03M
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خلال اليوم، كان سعر AlphaScan AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AlphaScan AI مقابل USD هو $ -0.0016970930 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AlphaScan AI مقابل USD هو $ -0.0030550675 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AlphaScan AI مقابل USD هو $ -0.01746113563189468 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.81%
|30 يوم
|$ -0.0016970930
|-40.89%
|60 يوم
|$ -0.0030550675
|-73.61%
|90 يوم
|$ -0.01746113563189468
|-80.79%
اكتشف أحدث تحليلات سعر AlphaScan AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.81%
-17.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? AlphaScan is a sentiment (and soon on-chain) analytics platform coupled with a Telegram-based trading bot. It enables users to analyze tokens and projects based on social sentiment (Twitter, Telegram), and then automate trading strategies based on those analytics What makes your project unique? We provide a unique and novel way of analyzing sentiment data for new tokens that no other tool provides. We use several internal algorithms to prioritize accounts & signals on Twitter for that. We are also the only sentiment analytics tool that is providing integrated trading with the analytics tool History of your project. The project started in early 2023 and within 4 months got to over 20k followers on Twitter and over 25k users in the private beta. We also recently concluded our private and public sale, raising a total of $2.1M What’s next for your project? Integrate existing trading solutions and bots, build out our own trading bot solution, and improve analytics features. What can your token be used for? The token is a utility token that will give users access to premium data and certain features, and discounts on the trading bot. In the near future, the token will also be used as a governance token for the decentralized platform.
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