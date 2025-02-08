سعر AlphaFi Staked SUI (STSUI)
سعر AlphaFi Staked SUI (STSUI) المباشر لليوم هو USD 2.97. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STSUI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AlphaFi Staked SUI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.71M
- تغيير سعر AlphaFi Staked SUI خلال اليوم هو -8.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر AlphaFi Staked SUI مقابل USD هو $ -0.268519070686983 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AlphaFi Staked SUI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AlphaFi Staked SUI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AlphaFi Staked SUI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.268519070686983
|-8.28%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AlphaFi Staked SUI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.85%
-8.28%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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