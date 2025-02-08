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سعر AlphaFi Staked SUI (STSUI) المباشر لليوم هو USD 2.97 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر STSUI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AlphaFi Staked SUI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.71M - تغيير سعر AlphaFi Staked SUI خلال اليوم هو -8.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر AlphaFi Staked SUI (STSUI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AlphaFi Staked SUI مقابل USD هو $ -0.268519070686983 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AlphaFi Staked SUI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AlphaFi Staked SUI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AlphaFi Staked SUI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.268519070686983 -8.28% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AlphaFi Staked SUI (STSUI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AlphaFi Staked SUI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2.92$ 2.92 $ 2.92 24 ساعة مرتفع $ 3.41$ 3.41 $ 3.41 عالية طوال الوقت $ 3.52$ 3.52 $ 3.52 تغير السعر (1 ساعة) -1.85% تغير السعر (1يوم) -8.28% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق AlphaFi Staked SUI (STSUI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: