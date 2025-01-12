سعر AlphaDOGE (ALPHADOGE)
سعر AlphaDOGE (ALPHADOGE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 34.60K. يتم تحديث سعر ALPHADOGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AlphaDOGE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.08
- تغيير سعر AlphaDOGE خلال اليوم هو +0.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 699.89M
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خلال اليوم، كان سعر AlphaDOGE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AlphaDOGE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AlphaDOGE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AlphaDOGE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.46%
|30 يوم
|$ 0
|-67.12%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AlphaDOGE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.09%
+0.46%
-24.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AlphaDOGE, the undisputed master of memecoins, embodies strength, confidence, and success. Representing the values of ambition, self-improvement, and hard work, AlphaDOGE is more than just a memecoin—it’s a movement for those who dare to aim higher. With its imposing physique, natural charisma, and unbreakable drive, AlphaDOGE inspires a mindset of leadership and excellence. It’s the ultimate symbol of financial freedom and personal growth for those ready to seize their destiny.
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