سعر Alpha Shares V2 ($ALPHA)
سعر Alpha Shares V2 ($ALPHA) المباشر لليوم هو USD 0.04751908. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $ALPHA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Alpha Shares V2 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.47
- تغيير سعر Alpha Shares V2 خلال اليوم هو 0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Alpha Shares V2 مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Alpha Shares V2 مقابل USD هو $ -0.0046876669 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Alpha Shares V2 مقابل USD هو $ -0.0148993224 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Alpha Shares V2 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0.0
|0.00%
|30 يوم
|$ -0.0046876669
|-9.86%
|60 يوم
|$ -0.0148993224
|-31.35%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Alpha Shares V2: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
0.00%
-5.91%
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