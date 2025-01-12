احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر $ALPHA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر $ALPHA.

سعر Alpha Shares V2 ($ALPHA) المباشر لليوم هو USD 0.04751908 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر $ALPHA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Alpha Shares V2 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.47 - تغيير سعر Alpha Shares V2 خلال اليوم هو 0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Alpha Shares V2 ($ALPHA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Alpha Shares V2 مقابل USD هو $ 0.0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Alpha Shares V2 مقابل USD هو $ -0.0046876669 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Alpha Shares V2 مقابل USD هو $ -0.0148993224 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Alpha Shares V2 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0.0 0.00% 30 يوم $ -0.0046876669 -9.86% 60 يوم $ -0.0148993224 -31.35% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Alpha Shares V2 ($ALPHA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Alpha Shares V2: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04751908$ 0.04751908 $ 0.04751908 24 ساعة مرتفع $ 0.04751908$ 0.04751908 $ 0.04751908 عالية طوال الوقت $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) 0.00% تغير السعر (7 أيام) -5.91%

معلومات سوق Alpha Shares V2 ($ALPHA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: