احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ARBOT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ARBOT.

سعر Alpha Radar AI (ARBOT) المباشر لليوم هو USD 0.00201215 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 147.12K . يتم تحديث سعر ARBOT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Alpha Radar AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 205.36 - تغيير سعر Alpha Radar AI خلال اليوم هو -2.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 73.12M

أداء سعر Alpha Radar AI (ARBOT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Alpha Radar AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Alpha Radar AI مقابل USD هو $ -0.0006112293 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Alpha Radar AI مقابل USD هو $ -0.0002669396 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Alpha Radar AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.71% 30 يوم $ -0.0006112293 -30.37% 60 يوم $ -0.0002669396 -13.26% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Alpha Radar AI (ARBOT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Alpha Radar AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00196934$ 0.00196934 $ 0.00196934 24 ساعة مرتفع $ 0.00210574$ 0.00210574 $ 0.00210574 عالية طوال الوقت $ 0.01463061$ 0.01463061 $ 0.01463061 تغير السعر (1 ساعة) +0.53% تغير السعر (1يوم) -2.71% تغير السعر (7 أيام) -14.19%

معلومات سوق Alpha Radar AI (ARBOT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: