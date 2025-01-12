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سعر Alpha Rabbit (ARABBIT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ARABBIT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Alpha Rabbit الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.48 - تغيير سعر Alpha Rabbit خلال اليوم هو -0.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Alpha Rabbit (ARABBIT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Alpha Rabbit مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Alpha Rabbit مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Alpha Rabbit مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Alpha Rabbit مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.36% 30 يوم $ 0 -4.67% 60 يوم $ 0 +8.59% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Alpha Rabbit (ARABBIT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Alpha Rabbit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.22% تغير السعر (1يوم) -0.36% تغير السعر (7 أيام) -3.37%

معلومات سوق Alpha Rabbit (ARABBIT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: