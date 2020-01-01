توكنوميكس alpha humans (CUMS)
معلومات alpha humans (CUMS)
Our project, $CUMS, is designed as a community-centered token with a focus on organic growth and consistent engagement among holders. We are committed to building a unique network where holders are valued as core contributors, offering exclusive opportunities to participate in strategic decisions, activities, and events. At the heart of $CUMS is the belief that a project thrives when powered by a strong, loyal community. We also prioritize transparency and direct communication, regularly updating our community on upcoming moves, influencer collaborations, and significant milestones. Unlike many projects that are primarily speculative, $CUMS emphasizes genuine engagement and aims to reward holders through both community participation and potential token growth, creating a vibrant and enduring ecosystem.
توكنوميكس alpha humans (CUMS) وتحليل الأسعار
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توكنوميكس alpha humans (CUMS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس alpha humans (CUMS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن CUMS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CUMS التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CUMS، استكشف السعر المباشر لتوكن CUMS!
توقعات سعر CUMS
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