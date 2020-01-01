توكنوميكس alpha humans (CUMS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول alpha humans (CUMS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات alpha humans (CUMS) Our project, $CUMS, is designed as a community-centered token with a focus on organic growth and consistent engagement among holders. We are committed to building a unique network where holders are valued as core contributors, offering exclusive opportunities to participate in strategic decisions, activities, and events. At the heart of $CUMS is the belief that a project thrives when powered by a strong, loyal community. We also prioritize transparency and direct communication, regularly updating our community on upcoming moves, influencer collaborations, and significant milestones. Unlike many projects that are primarily speculative, $CUMS emphasizes genuine engagement and aims to reward holders through both community participation and potential token growth, creating a vibrant and enduring ecosystem. الموقع الرسمي: https://alphahumans.xyz اشتر CUMS الآن!

توكنوميكس alpha humans (CUMS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار alpha humans (CUMS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 8.98K $ 8.98K $ 8.98K إجمالي العرض: $ 998.52M $ 998.52M $ 998.52M العرض المتداول: $ 998.52M $ 998.52M $ 998.52M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 8.98K $ 8.98K $ 8.98K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر alpha humans (CUMS)

توكنوميكس alpha humans (CUMS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس alpha humans (CUMS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CUMS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CUMS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CUMS، استكشف السعر المباشر لتوكن CUMS!

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