سعر alpha humans (CUMS)
سعر alpha humans (CUMS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.59K. يتم تحديث سعر CUMS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق alpha humans الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 51.04
- تغيير سعر alpha humans خلال اليوم هو +0.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.39M
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خلال اليوم، كان سعر alpha humans مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر alpha humans مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر alpha humans مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر alpha humans مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.36%
|30 يوم
|$ 0
|-20.57%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر alpha humans: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.20%
+0.36%
-12.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Our project, $CUMS, is designed as a community-centered token with a focus on organic growth and consistent engagement among holders. We are committed to building a unique network where holders are valued as core contributors, offering exclusive opportunities to participate in strategic decisions, activities, and events. At the heart of $CUMS is the belief that a project thrives when powered by a strong, loyal community. We also prioritize transparency and direct communication, regularly updating our community on upcoming moves, influencer collaborations, and significant milestones. Unlike many projects that are primarily speculative, $CUMS emphasizes genuine engagement and aims to reward holders through both community participation and potential token growth, creating a vibrant and enduring ecosystem.
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