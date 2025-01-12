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سعر alpha humans (CUMS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.59K . يتم تحديث سعر CUMS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق alpha humans الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 51.04 - تغيير سعر alpha humans خلال اليوم هو +0.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.39M

أداء سعر alpha humans (CUMS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر alpha humans مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر alpha humans مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر alpha humans مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر alpha humans مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.36% 30 يوم $ 0 -20.57% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر alpha humans (CUMS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر alpha humans: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.20% تغير السعر (1يوم) +0.36% تغير السعر (7 أيام) -12.61%

معلومات سوق alpha humans (CUMS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: