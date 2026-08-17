سعر Alpha Bulgaria Warrants اليوم

السعر المباشر لمشروع Alpha Bulgaria Warrants (ALFW) اليوم هو $ 3.2، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ALFW الحالي إلى USD هو $ 3.2 لكل ALFW.

يحتل Alpha Bulgaria Warrants حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 114,330,001، مع عرض متداول قدره 35.71M ALFW. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ALFW بين $ 3.2 (أدنى) و$ 3.2 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.2، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 3.2.

على المدى القصير، تحرك ALFW بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Alpha Bulgaria Warrants (ALFW)

القيمة السوقية $ 114.33M$ 114.33M $ 114.33M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 114.33M$ 114.33M $ 114.33M إمداد دورة التداول 35.71M 35.71M 35.71M إجمالي العرض 35,714,286.0 35,714,286.0 35,714,286.0

القيمة السوقية الحالية لـ Alpha Bulgaria Warrants هي $ 114.33M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ ALFW يبلغ 35.71M، مع إجمالي عرض 35714286.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 114.33M.