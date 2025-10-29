معلومات سعر Alpaca Finance (ALPACA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.0087765 $ 0.0087765 $ 0.0087765 24 ساعة منخفض $ 0.00923133 $ 0.00923133 $ 0.00923133 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.0087765$ 0.0087765 $ 0.0087765 24 ساعة مرتفع $ 0.00923133$ 0.00923133 $ 0.00923133 عالية طوال الوقت $ 8.78$ 8.78 $ 8.78 أدنى سعر $ 0.00826362$ 0.00826362 $ 0.00826362 تغير السعر (1 ساعة) -0.48% تغير السعر (1يوم) -1.70% تغير السعر (7 أيام) -5.49% تغير السعر (7 أيام) -5.49%

سعر Alpaca Finance (ALPACA) في الوقت الحقيقي هو $0.00876719. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ALPACA بين أدنى سعر $ 0.0087765 وأعلى سعر $ 0.00923133، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـALPACA على الإطلاق هو $ 8.78، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00826362.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ALPACA -0.48% على مدار الساعة الماضية، -1.70% على مدار 24 ساعة، و -5.49% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Alpaca Finance (ALPACA)

القيمة السوقية $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M إمداد دورة التداول 151.67M 151.67M 151.67M إجمالي العرض 151,668,641.6027096 151,668,641.6027096 151,668,641.6027096

القيمة السوقية الحالية لـ Alpaca Finance هي $ 1.33M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ALPACA يبلغ 151.67M، مع إجمالي عرض 151668641.6027096. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.33M.