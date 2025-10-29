سعر Alpaca Finance المباشر اليوم هو 0.00876719 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ALPACA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ALPACA بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Alpaca Finance المباشر اليوم هو 0.00876719 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ALPACA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ALPACA بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن ALPACA

معلومات سعر ALPACA

الموقع الرسمي لـ ALPACA

اقتصاد توكن ALPACA

توقعات سعر ALPACA

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Alpaca Finance

سعر Alpaca Finance (ALPACA)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 ALPACA إلى USD:

$0.00878484
$0.00878484$0.00878484
-1.50%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Alpaca Finance (ALPACA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:57:39 (UTC+8)

معلومات سعر Alpaca Finance (ALPACA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0087765
$ 0.0087765$ 0.0087765
24 ساعة منخفض
$ 0.00923133
$ 0.00923133$ 0.00923133
24 ساعة مرتفع

$ 0.0087765
$ 0.0087765$ 0.0087765

$ 0.00923133
$ 0.00923133$ 0.00923133

$ 8.78
$ 8.78$ 8.78

$ 0.00826362
$ 0.00826362$ 0.00826362

-0.48%

-1.70%

-5.49%

-5.49%

سعر Alpaca Finance (ALPACA) في الوقت الحقيقي هو $0.00876719. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ALPACA بين أدنى سعر $ 0.0087765 وأعلى سعر $ 0.00923133، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـALPACA على الإطلاق هو $ 8.78، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00826362.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ALPACA -0.48% على مدار الساعة الماضية، -1.70% على مدار 24 ساعة، و -5.49% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Alpaca Finance (ALPACA)

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

--
----

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

151.67M
151.67M 151.67M

151,668,641.6027096
151,668,641.6027096 151,668,641.6027096

القيمة السوقية الحالية لـ Alpaca Finance هي $ 1.33M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ALPACA يبلغ 151.67M، مع إجمالي عرض 151668641.6027096. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.33M.

سجل سعر Alpaca Finance (ALPACA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Alpaca Finance مقابل USD هو $ -0.00015198832757858 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Alpaca Finance مقابل USD هو $ -0.0040809787 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Alpaca Finance مقابل USD هو $ -0.0044578110 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Alpaca Finance مقابل USD هو $ -0.01662438089066357 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00015198832757858-1.70%
30 يوم$ -0.0040809787-46.54%
60 يوم$ -0.0044578110-50.84%
90 يوم$ -0.01662438089066357-65.47%

ما هو Alpaca Finance ( ALPACA )

Alpaca Finance is the first leveraged yield farming protocol on Binance Smart Chain. We are a fair launch project with no pre-sale, no investor, and no pre-mine. Our protocol will allow user to open a leveraged yield farming position by borrowing from our deposit vaults.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Alpaca Finance (ALPACA)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Alpaca Finance (USD)

كم ستكون قيمة Alpaca Finance (ALPACA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Alpaca Finance (ALPACA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Alpaca Finance.

تحقق الآن من توقعات سعر Alpaca Finance!

عملة ALPACA إلى العملات المحلية

توكنوميكس Alpaca Finance (ALPACA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Alpaca Finance (ALPACA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ALPACA والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Alpaca Finance (ALPACA)

كم يساوي Alpaca Finance (ALPACA) اليوم؟
سعر ALPACA المباشر في USD هو USD 0.00876719، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ALPACA إلى USD الحالي؟
سعر ALPACA إلى USD الحالي هو $ 0.00876719. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Alpaca Finance ؟
القيمة السوقية لعملة ALPACA هي $ 1.33M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ALPACA؟
العرض المتداول لتوكن ALPACA هو 151.67M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ALPACA؟
حقق ALPACA سعرًا قياسيًا قدره 8.78 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ALPACA؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00826362 ALPACA.
ما هو حجم تداول ALPACA؟
حجم تداول ALPACA المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع ALPACA هذا العام؟
قد يرتفع ALPACA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ALPACA لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:57:39 (UTC+8)

تحديثات Alpaca Finance (ALPACA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,956.00
$112,956.00$112,956.00

-1.47%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,006.51
$4,006.51$4,006.51

-2.20%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04199
$0.04199$0.04199

-9.58%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.41
$194.41$194.41

-2.25%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.2877
$3.2877$3.2877

-14.76%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,006.51
$4,006.51$4,006.51

-2.20%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,956.00
$112,956.00$112,956.00

-1.47%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.41
$194.41$194.41

-2.25%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6268
$2.6268$2.6268

-0.34%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19312
$0.19312$0.19312

-3.32%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.05900
$0.05900$0.05900

+2,850.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00002583
$0.00002583$0.00002583

+297.38%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000033
$0.000000000000000000000033$0.000000000000000000000033

+200.00%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.300
$2.300$2.300

+206.66%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008890
$0.0008890$0.0008890

+92.96%