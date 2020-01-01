توكنوميكس Alongside Crypto Market Index (AMKT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Alongside Crypto Market Index (AMKT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Alongside Crypto Market Index (AMKT) AMKT is a crypto index designed to track the crypto market in a single token. الموقع الرسمي: https://Alongside.xyz اشتر AMKT الآن!

توكنوميكس Alongside Crypto Market Index (AMKT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Alongside Crypto Market Index (AMKT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 889.69K $ 889.69K $ 889.69K إجمالي العرض: $ 3.46K $ 3.46K $ 3.46K العرض المتداول: $ 3.46K $ 3.46K $ 3.46K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 889.69K $ 889.69K $ 889.69K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 363.08 $ 363.08 $ 363.08 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 66.74 $ 66.74 $ 66.74 السعر الحالي: $ 258.19 $ 258.19 $ 258.19 معرفة المزيد عن سعر Alongside Crypto Market Index (AMKT)

توكنوميكس Alongside Crypto Market Index (AMKT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Alongside Crypto Market Index (AMKT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AMKT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AMKT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AMKT، استكشف السعر المباشر لتوكن AMKT!

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