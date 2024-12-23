سعر Alongside Crypto Market Index (AMKT)
سعر Alongside Crypto Market Index (AMKT) المباشر لليوم هو USD 253.08. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.36M. يتم تحديث سعر AMKT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Alongside Crypto Market Index الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.69K
- تغيير سعر Alongside Crypto Market Index خلال اليوم هو -3.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 5.35K
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خلال اليوم، كان سعر Alongside Crypto Market Index مقابل USD هو $ -10.2840202444024 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Alongside Crypto Market Index مقابل USD هو $ -10.7943428520 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Alongside Crypto Market Index مقابل USD هو $ +112.5734258880 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Alongside Crypto Market Index مقابل USD هو $ +75.8184128329344 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -10.2840202444024
|-3.90%
|30 يوم
|$ -10.7943428520
|-4.26%
|60 يوم
|$ +112.5734258880
|+44.48%
|90 يوم
|$ +75.8184128329344
|+42.77%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Alongside Crypto Market Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-3.90%
-7.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AMKT is a crypto index designed to track the crypto market in a single token.
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