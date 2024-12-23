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سعر Alongside Crypto Market Index (AMKT)

USD

مخطط سعر Alongside Crypto Market Index (AMKT) المباشر

$253.08
$253.08$253.08
-3.90%(1D)

سعر Alongside Crypto Market Index (AMKT) لليوم

سعر Alongside Crypto Market Index (AMKT) المباشر لليوم هو USD 253.08. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.36M. يتم تحديث سعر AMKT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Alongside Crypto Market Index الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.69K
- تغيير سعر Alongside Crypto Market Index خلال اليوم هو -3.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 5.35K

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أداء سعر Alongside Crypto Market Index (AMKT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Alongside Crypto Market Index مقابل USD هو $ -10.2840202444024 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Alongside Crypto Market Index مقابل USD هو $ -10.7943428520 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Alongside Crypto Market Index مقابل USD هو $ +112.5734258880 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Alongside Crypto Market Index مقابل USD هو $ +75.8184128329344 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -10.2840202444024-3.90%
30 يوم$ -10.7943428520-4.26%
60 يوم$ +112.5734258880+44.48%
90 يوم$ +75.8184128329344+42.77%

تحليل سعر Alongside Crypto Market Index (AMKT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Alongside Crypto Market Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 234.9
$ 234.9$ 234.9

$ 267.96
$ 267.96$ 267.96

$ 310.19
$ 310.19$ 310.19

+0.01%

-3.90%

-7.47%

معلومات سوق Alongside Crypto Market Index (AMKT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M

$ 14.69K
$ 14.69K$ 14.69K

5.35K
5.35K 5.35K

ما هو Alongside Crypto Market Index ( AMKT )

AMKT is a crypto index designed to track the crypto market in a single token.

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المصدر Alongside Crypto Market Index (AMKT)

الموقع الرسمي

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عملة AMKT إلى العملات المحلية

1 AMKT إلى AUD
A$402.3972
1 AMKT إلى GBP
199.9332
1 AMKT إلى EUR
240.426
1 AMKT إلى USD
$253.08
1 AMKT إلى MYR
RM1,138.86
1 AMKT إلى TRY
8,900.8236
1 AMKT إلى JPY
¥39,574.1196
1 AMKT إلى RUB
26,009.0316
1 AMKT إلى INR
21,496.6152
1 AMKT إلى IDR
Rp4,081,934.9124
1 AMKT إلى PHP
14,891.2272
1 AMKT إلى EGP
￡E.12,876.7104
1 AMKT إلى BRL
R$1,538.7264
1 AMKT إلى CAD
C$361.9044
1 AMKT إلى BDT
30,119.0508
1 AMKT إلى NGN
391,762.7784
1 AMKT إلى UAH
10,571.1516
1 AMKT إلى VES
Bs12,907.08
1 AMKT إلى PKR
Rs70,161.3684
1 AMKT إلى KZT
132,363.3708
1 AMKT إلى THB
฿8,657.8668
1 AMKT إلى TWD
NT$8,258.0004
1 AMKT إلى CHF
Fr225.2412
1 AMKT إلى HKD
HK$1,966.4316
1 AMKT إلى MAD
.د.م2,535.8616