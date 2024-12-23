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سعر Alongside Crypto Market Index (AMKT) المباشر لليوم هو USD 253.08 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.36M . يتم تحديث سعر AMKT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Alongside Crypto Market Index الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.69K - تغيير سعر Alongside Crypto Market Index خلال اليوم هو -3.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.35K

أداء سعر Alongside Crypto Market Index (AMKT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Alongside Crypto Market Index مقابل USD هو $ -10.2840202444024 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Alongside Crypto Market Index مقابل USD هو $ -10.7943428520 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Alongside Crypto Market Index مقابل USD هو $ +112.5734258880 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Alongside Crypto Market Index مقابل USD هو $ +75.8184128329344 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -10.2840202444024 -3.90% 30 يوم $ -10.7943428520 -4.26% 60 يوم $ +112.5734258880 +44.48% 90 يوم $ +75.8184128329344 +42.77%

تحليل سعر Alongside Crypto Market Index (AMKT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Alongside Crypto Market Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 234.9$ 234.9 $ 234.9 24 ساعة مرتفع $ 267.96$ 267.96 $ 267.96 عالية طوال الوقت $ 310.19$ 310.19 $ 310.19 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -3.90% تغير السعر (7 أيام) -7.47%

معلومات سوق Alongside Crypto Market Index (AMKT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: