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سعر Ally (ALY) المباشر لليوم هو USD 0.00029772 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ALY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ally الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 174.45 - تغيير سعر Ally خلال اليوم هو -3.59% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Ally (ALY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ally مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ally مقابل USD هو $ -0.0000760051 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ally مقابل USD هو $ -0.0000853279 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ally مقابل USD هو $ -0.00006267209809234584 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.59% 30 يوم $ -0.0000760051 -25.52% 60 يوم $ -0.0000853279 -28.66% 90 يوم $ -0.00006267209809234584 -17.38%

تحليل سعر Ally (ALY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ally: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00028558$ 0.00028558 $ 0.00028558 24 ساعة مرتفع $ 0.00030888$ 0.00030888 $ 0.00030888 عالية طوال الوقت $ 0.04293118$ 0.04293118 $ 0.04293118 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -3.59% تغير السعر (7 أيام) -15.65%

معلومات سوق Ally (ALY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: