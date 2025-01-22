سعر Ally (ALY)
سعر Ally (ALY) المباشر لليوم هو USD 0.00029772. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ALY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ally الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 174.45
- تغيير سعر Ally خلال اليوم هو -3.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Ally مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ally مقابل USD هو $ -0.0000760051 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ally مقابل USD هو $ -0.0000853279 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ally مقابل USD هو $ -0.00006267209809234584 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.59%
|30 يوم
|$ -0.0000760051
|-25.52%
|60 يوم
|$ -0.0000853279
|-28.66%
|90 يوم
|$ -0.00006267209809234584
|-17.38%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ally: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-3.59%
-15.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The ALLY Eco leverages the power of blockchain focusing specifically on privacy for communication and fast and secure financial transactions. Utilizing a proprietary Proof of Authority (PoA) consensus, it will offer a future independent incentivization protocol layer that can be scaled to all blockchain projects. With over 200,000 users, ALLY has become the hub for those looking to freely speak and come together.
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