ما هو Ally ( ALY )

The ALLY Eco leverages the power of blockchain focusing specifically on privacy for communication and fast and secure financial transactions. Utilizing a proprietary Proof of Authority (PoA) consensus, it will offer a future independent incentivization protocol layer that can be scaled to all blockchain projects. With over 200,000 users, ALLY has become the hub for those looking to freely speak and come together.

المصدر Ally (ALY) الموقع الرسمي