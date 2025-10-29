معلومات سعر Alliewai by Virtuals (AWAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00023867 $ 0.00023867 $ 0.00023867 24 ساعة منخفض $ 0.00028982 $ 0.00028982 $ 0.00028982 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00023867$ 0.00023867 $ 0.00023867 24 ساعة مرتفع $ 0.00028982$ 0.00028982 $ 0.00028982 عالية طوال الوقت $ 0.00199519$ 0.00199519 $ 0.00199519 أدنى سعر $ 0.00013535$ 0.00013535 $ 0.00013535 تغير السعر (1 ساعة) -0.59% تغير السعر (1يوم) +2.22% تغير السعر (7 أيام) +53.35% تغير السعر (7 أيام) +53.35%

سعر Alliewai by Virtuals (AWAI) في الوقت الحقيقي هو $0.00025756. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AWAI بين أدنى سعر $ 0.00023867 وأعلى سعر $ 0.00028982، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAWAI على الإطلاق هو $ 0.00199519، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00013535.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AWAI -0.59% على مدار الساعة الماضية، +2.22% على مدار 24 ساعة، و +53.35% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Alliewai by Virtuals (AWAI)

القيمة السوقية $ 257.56K$ 257.56K $ 257.56K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 257.56K$ 257.56K $ 257.56K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Alliewai by Virtuals هي $ 257.56K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AWAI يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 257.56K.