سعر Alliance Games اليوم

السعر المباشر لمشروع Alliance Games (COA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 6.23% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل COA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل COA.

يحتل Alliance Games حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,397.41، مع عرض متداول قدره 365.00M COA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول COA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02674497، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك COA بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و+10.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Alliance Games (COA)

القيمة السوقية $ 10.40K$ 10.40K $ 10.40K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 56.97K$ 56.97K $ 56.97K إمداد دورة التداول 365.00M 365.00M 365.00M إجمالي العرض 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Alliance Games هي $ 10.40K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ COA يبلغ 365.00M، مع إجمالي عرض 2000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 56.97K.