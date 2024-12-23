احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ALL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ALL.

سعر Alliance Fan Token (ALL) المباشر لليوم هو USD 0.07239 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 114.30K . يتم تحديث سعر ALL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Alliance Fan Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 246.38 - تغيير سعر Alliance Fan Token خلال اليوم هو -8.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.58M

أداء سعر Alliance Fan Token (ALL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Alliance Fan Token مقابل USD هو $ -0.00647924814794563 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Alliance Fan Token مقابل USD هو $ +0.0055578291 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Alliance Fan Token مقابل USD هو $ +0.0102160749 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Alliance Fan Token مقابل USD هو $ -0.00613315470300614 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00647924814794563 -8.21% 30 يوم $ +0.0055578291 +7.68% 60 يوم $ +0.0102160749 +14.11% 90 يوم $ -0.00613315470300614 -7.81%

تحليل سعر Alliance Fan Token (ALL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Alliance Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.067737$ 0.067737 $ 0.067737 24 ساعة مرتفع $ 0.078937$ 0.078937 $ 0.078937 عالية طوال الوقت $ 7.62$ 7.62 $ 7.62 تغير السعر (1 ساعة) -5.81% تغير السعر (1يوم) -8.21% تغير السعر (7 أيام) -14.17%

معلومات سوق Alliance Fan Token (ALL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: