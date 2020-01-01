توكنوميكس AllDomains (ALL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول AllDomains (ALL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات AllDomains (ALL) The $ALL Token, the native currency of AllDomains, holds significant importance in shaping the future of the project. It empowers users by granting them influence over the decision-making process and direction of AllDomains. By actively engaging with the platform and contributing to its success, users are rewarded with $ALL tokens, reinforcing the growth and sustainability of the AllDomains ecosystem. This token plays a crucial role in establishing AllDomains as a leading entity in the Web3 industry, offering users a comprehensive platform to manage their digital identities. الموقع الرسمي: https://alldomains.id الوثيقة البيضاء: https://docs.alldomains.id/protocol/all-token اشتر ALL الآن!

توكنوميكس AllDomains (ALL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار AllDomains (ALL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 132.34K $ 132.34K $ 132.34K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 192.06M $ 192.06M $ 192.06M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 689.03K $ 689.03K $ 689.03K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01849813 $ 0.01849813 $ 0.01849813 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00068987 $ 0.00068987 $ 0.00068987 معرفة المزيد عن سعر AllDomains (ALL)

توكنوميكس AllDomains (ALL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس AllDomains (ALL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ALL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ALL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ALL، استكشف السعر المباشر لتوكن ALL!

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