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سعر AllDomains (ALL) المباشر لليوم هو USD 0.00110945 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 211.95K . يتم تحديث سعر ALL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AllDomains الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 201.49 - تغيير سعر AllDomains خلال اليوم هو +7.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 192.06M

أداء سعر AllDomains (ALL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AllDomains مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AllDomains مقابل USD هو $ +0.0003865486 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AllDomains مقابل USD هو $ -0.0004355557 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AllDomains مقابل USD هو $ +0.0001018755295297968 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +7.86% 30 يوم $ +0.0003865486 +34.84% 60 يوم $ -0.0004355557 -39.25% 90 يوم $ +0.0001018755295297968 +10.11%

تحليل سعر AllDomains (ALL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AllDomains: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00102569$ 0.00102569 $ 0.00102569 24 ساعة مرتفع $ 0.00113067$ 0.00113067 $ 0.00113067 عالية طوال الوقت $ 0.01849813$ 0.01849813 $ 0.01849813 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) +7.86% تغير السعر (7 أيام) +12.23%

معلومات سوق AllDomains (ALL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: