سعر AllDomains (ALL)
سعر AllDomains (ALL) المباشر لليوم هو USD 0.00110945. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 211.95K. يتم تحديث سعر ALL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AllDomains الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 201.49
- تغيير سعر AllDomains خلال اليوم هو +7.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 192.06M
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خلال اليوم، كان سعر AllDomains مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AllDomains مقابل USD هو $ +0.0003865486 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AllDomains مقابل USD هو $ -0.0004355557 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AllDomains مقابل USD هو $ +0.0001018755295297968 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+7.86%
|30 يوم
|$ +0.0003865486
|+34.84%
|60 يوم
|$ -0.0004355557
|-39.25%
|90 يوم
|$ +0.0001018755295297968
|+10.11%
اكتشف أحدث تحليلات سعر AllDomains: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
+7.86%
+12.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The $ALL Token, the native currency of AllDomains, holds significant importance in shaping the future of the project. It empowers users by granting them influence over the decision-making process and direction of AllDomains. By actively engaging with the platform and contributing to its success, users are rewarded with $ALL tokens, reinforcing the growth and sustainability of the AllDomains ecosystem. This token plays a crucial role in establishing AllDomains as a leading entity in the Web3 industry, offering users a comprehensive platform to manage their digital identities.
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