معلومات سعر all you had to do was (NOTHING) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0011783$ 0.0011783 $ 0.0011783 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.50% تغير السعر (7 أيام) +5.68% تغير السعر (7 أيام) +5.68%

سعر all you had to do was (NOTHING) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول NOTHING بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـNOTHING على الإطلاق هو $ 0.0011783، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير NOTHING -- على مدار الساعة الماضية، -2.50% على مدار 24 ساعة، و +5.68% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق all you had to do was (NOTHING)

القيمة السوقية $ 11.13K$ 11.13K $ 11.13K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.13K$ 11.13K $ 11.13K إمداد دورة التداول 998.98M 998.98M 998.98M إجمالي العرض 998,980,533.650404 998,980,533.650404 998,980,533.650404

القيمة السوقية الحالية لـ all you had to do was هي $ 11.13K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NOTHING يبلغ 998.98M، مع إجمالي عرض 998980533.650404. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.13K.