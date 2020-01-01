توكنوميكس All Will Retire (AWR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول All Will Retire (AWR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات All Will Retire (AWR) AWR is a community of people bullish on themselves and that are aping their futures 💎🤲 until retirement. Rather than look inwardly to Crypto Twitter/crypto community to drive value to our holders we look outwardly to develop new age retail demographics that aren't inclined to crypto but rather ideals, values, and identity. AWR markets to this demographic to fulfill their emotional needs around their ideals, values, and identity. In other words we don't want to be a coin created off of a meme - we created AWR to be representative of the cultural fascination of the moment. We are the meme. We are the meme of so many rags to riches stories of others - or of those whose lives after better off because they embraced the "AWR lifestyle." الموقع الرسمي: https://www.allwillretire.com/ اشتر AWR الآن!

توكنوميكس All Will Retire (AWR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار All Will Retire (AWR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.73M $ 6.73M $ 6.73M إجمالي العرض: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M العرض المتداول: $ 964.67M $ 964.67M $ 964.67M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.97M $ 6.97M $ 6.97M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01505533 $ 0.01505533 $ 0.01505533 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00697397 $ 0.00697397 $ 0.00697397 معرفة المزيد عن سعر All Will Retire (AWR)

توكنوميكس All Will Retire (AWR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس All Will Retire (AWR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AWR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AWR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AWR، استكشف السعر المباشر لتوكن AWR!

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