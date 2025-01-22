احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BETS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BETS.

سعر All Street Bets (BETS) المباشر لليوم هو USD 0.00004584 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BETS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق All Street Bets الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 153.14K - تغيير سعر All Street Bets خلال اليوم هو +0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر All Street Bets (BETS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر All Street Bets مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر All Street Bets مقابل USD هو $ -0.0000002973 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر All Street Bets مقابل USD هو $ -0.0000261474 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر All Street Bets مقابل USD هو $ -0.00009587698524916896 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.01% 30 يوم $ -0.0000002973 -0.64% 60 يوم $ -0.0000261474 -57.04% 90 يوم $ -0.00009587698524916896 -67.65%

تحليل سعر All Street Bets (BETS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر All Street Bets: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00004547$ 0.00004547 $ 0.00004547 24 ساعة مرتفع $ 0.00004616$ 0.00004616 $ 0.00004616 عالية طوال الوقت $ 0.0027772$ 0.0027772 $ 0.0027772 تغير السعر (1 ساعة) +0.23% تغير السعر (1يوم) +0.01% تغير السعر (7 أيام) -14.34%

معلومات سوق All Street Bets (BETS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: