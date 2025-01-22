سعر All Street Bets (BETS)
سعر All Street Bets (BETS) المباشر لليوم هو USD 0.00004584. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BETS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق All Street Bets الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 153.14K
- تغيير سعر All Street Bets خلال اليوم هو +0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر All Street Bets مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر All Street Bets مقابل USD هو $ -0.0000002973 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر All Street Bets مقابل USD هو $ -0.0000261474 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر All Street Bets مقابل USD هو $ -0.00009587698524916896 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.01%
|30 يوم
|$ -0.0000002973
|-0.64%
|60 يوم
|$ -0.0000261474
|-57.04%
|90 يوم
|$ -0.00009587698524916896
|-67.65%
اكتشف أحدث تحليلات سعر All Street Bets: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.23%
+0.01%
-14.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
All Street $BETS is a freedom themed token on the Base network, with a practical 3% tax which includes charity contribution for anti-human trafficking. It represents freedom to transact, freedom of expression, and freedom from slavery, and is helping to facilitate a new decentralized Wall Street Bets rooted cultural movement.
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