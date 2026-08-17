سعر All Roads Lead To Rome اليوم

السعر المباشر لمشروع All Roads Lead To Rome (ROME) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.89% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ROME الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ROME.

يحتل All Roads Lead To Rome حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 42,345، مع عرض متداول قدره 999.55M ROME. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ROME بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00350761، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ROME بمقدار +0.38% خلال الساعة الماضية و+0.06% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق All Roads Lead To Rome (ROME)

القيمة السوقية $ 42.35K$ 42.35K $ 42.35K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 42.35K$ 42.35K $ 42.35K إمداد دورة التداول 999.55M 999.55M 999.55M إجمالي العرض 999,547,562.794997 999,547,562.794997 999,547,562.794997

القيمة السوقية الحالية لـ All Roads Lead To Rome هي $ 42.35K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ROME يبلغ 999.55M، مع إجمالي عرض 999547562.794997. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 42.35K.