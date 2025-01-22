سعر All Cat No Brakes (ALLCAT)
سعر All Cat No Brakes (ALLCAT) المباشر لليوم هو USD 0.00001917. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ALLCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق All Cat No Brakes الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.83
- تغيير سعر All Cat No Brakes خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر All Cat No Brakes مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر All Cat No Brakes مقابل USD هو $ -0.0000016965 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر All Cat No Brakes مقابل USD هو $ -0.0000021239 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر All Cat No Brakes مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000016965
|-8.85%
|60 يوم
|$ -0.0000021239
|-11.07%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر All Cat No Brakes: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+1.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ALLCAT is a meme coin on the Base network about at cat driving a car that has no brakes.
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