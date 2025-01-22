سعر ALITA GOLD (ALITA)
سعر ALITA GOLD (ALITA) المباشر لليوم هو USD 0.0000998. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ALITA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ALITA GOLD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.03
- تغيير سعر ALITA GOLD خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ALITA GOLD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ALITA GOLD مقابل USD هو $ -0.0000976340 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ALITA GOLD مقابل USD هو $ -0.0000988604 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ALITA GOLD مقابل USD هو $ -0.5608631275037604 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000976340
|-97.82%
|60 يوم
|$ -0.0000988604
|-99.05%
|90 يوم
|$ -0.5608631275037604
|-99.98%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ALITA GOLD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Alita Gold (ALITA) is a new and promising cryptocurrency project that combines elements of a game with real money withdrawal and staking opportunities. This token offers a unique ecosystem in which users can earn by playing a blockchain-based game and participating in the staking process. The essence of the game is that you need to create new areas daily and improve them by creating gnomes with a pickaxe, mines with minecarts; plant and grow carrots and other crops. For each improvement, the user is awarded ALITA tokens.
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