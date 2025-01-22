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سعر ALITA GOLD (ALITA) المباشر لليوم هو USD 0.0000998 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ALITA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ALITA GOLD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.03 - تغيير سعر ALITA GOLD خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر ALITA GOLD (ALITA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ALITA GOLD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ALITA GOLD مقابل USD هو $ -0.0000976340 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ALITA GOLD مقابل USD هو $ -0.0000988604 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ALITA GOLD مقابل USD هو $ -0.5608631275037604 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0000976340 -97.82% 60 يوم $ -0.0000988604 -99.05% 90 يوم $ -0.5608631275037604 -99.98%

تحليل سعر ALITA GOLD (ALITA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ALITA GOLD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.575651$ 0.575651 $ 0.575651 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق ALITA GOLD (ALITA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: