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سعر ALINA AI (ALINAINTEL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 285.01K . يتم تحديث سعر ALINAINTEL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ALINA AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 387.29K - تغيير سعر ALINA AI خلال اليوم هو -69.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر ALINA AI (ALINAINTEL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ALINA AI مقابل USD هو $ -0.000651587067872615 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ALINA AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ALINA AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ALINA AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000651587067872615 -69.56% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ALINA AI (ALINAINTEL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ALINA AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00183274$ 0.00183274 $ 0.00183274 تغير السعر (1 ساعة) +43.12% تغير السعر (1يوم) -69.56% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق ALINA AI (ALINAINTEL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: