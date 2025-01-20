سعر ALINA AI (ALINAINTEL)
سعر ALINA AI (ALINAINTEL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 285.01K. يتم تحديث سعر ALINAINTEL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ALINA AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 387.29K
- تغيير سعر ALINA AI خلال اليوم هو -69.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر ALINA AI مقابل USD هو $ -0.000651587067872615 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ALINA AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ALINA AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ALINA AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000651587067872615
|-69.56%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ALINA AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+43.12%
-69.56%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ALINA (Algorithmic Learning and Integrated Network Analytics) represents a quantum leap in market intelligence technology, designed to revolutionize how traders interact with and understand cryptocurrency markets. Operating as your 24/7 crypto insider, ALINA processes and analyzes thousands of signals per minute, helping predict trends before they go mainstream. By bridging the gap between blockchain transparency and market-moving information, ALINA transforms raw data into actionable intelligence, enabling traders to stay ahead of market movements and capitalize on opportunities before they become obvious to the masses.
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