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سعر AliF Coin (ALIF) المباشر لليوم هو USD 0.148404 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ALIF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AliF Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.04K - تغيير سعر AliF Coin خلال اليوم هو +6.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر AliF Coin (ALIF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AliF Coin مقابل USD هو $ +0.00870282 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AliF Coin مقابل USD هو $ -0.0592769800 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AliF Coin مقابل USD هو $ -0.0021343166 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AliF Coin مقابل USD هو $ -0.00066308211695083 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00870282 +6.23% 30 يوم $ -0.0592769800 -39.94% 60 يوم $ -0.0021343166 -1.43% 90 يوم $ -0.00066308211695083 -0.44%

تحليل سعر AliF Coin (ALIF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AliF Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.139386$ 0.139386 $ 0.139386 24 ساعة مرتفع $ 0.153557$ 0.153557 $ 0.153557 عالية طوال الوقت $ 179.04$ 179.04 $ 179.04 تغير السعر (1 ساعة) -3.20% تغير السعر (1يوم) +6.23% تغير السعر (7 أيام) -0.85%

معلومات سوق AliF Coin (ALIF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: