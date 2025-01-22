سعر AliF Coin (ALIF)
سعر AliF Coin (ALIF) المباشر لليوم هو USD 0.148404. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ALIF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AliF Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.04K
- تغيير سعر AliF Coin خلال اليوم هو +6.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ALIF مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ALIF.
خلال اليوم، كان سعر AliF Coin مقابل USD هو $ +0.00870282 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AliF Coin مقابل USD هو $ -0.0592769800 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AliF Coin مقابل USD هو $ -0.0021343166 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AliF Coin مقابل USD هو $ -0.00066308211695083 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00870282
|+6.23%
|30 يوم
|$ -0.0592769800
|-39.94%
|60 يوم
|$ -0.0021343166
|-1.43%
|90 يوم
|$ -0.00066308211695083
|-0.44%
اكتشف أحدث تحليلات سعر AliF Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.20%
+6.23%
-0.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ALIF COIN is the first decentralized project in Indonesia that focuses on helping the first decentralized social services in Indonesia by utilizing blockchain technology in financial management. with guaranteed transparency through the use of blockchain technology ALIF COIN helps various social spaces in Indonesia with a sharing reward staking program which later some of the rewards that are managed on this staking platform are directly allocated to the wallet of social partners from the ALIF COIN community
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ALIF إلى AUD
A$0.23596236
|1 ALIF إلى GBP
￡0.1187232
|1 ALIF إلى EUR
€0.1409838
|1 ALIF إلى USD
$0.148404
|1 ALIF إلى MYR
RM0.65742972
|1 ALIF إلى TRY
₺5.2906026
|1 ALIF إلى JPY
¥23.10501876
|1 ALIF إلى RUB
₽14.63560248
|1 ALIF إلى INR
₹12.81320136
|1 ALIF إلى IDR
Rp2,393.61256812
|1 ALIF إلى PHP
₱8.66234148
|1 ALIF إلى EGP
￡E.7.46768928
|1 ALIF إلى BRL
R$0.89636016
|1 ALIF إلى CAD
C$0.21221772
|1 ALIF إلى BDT
৳17.97024036
|1 ALIF إلى NGN
₦230.08259352
|1 ALIF إلى UAH
₴6.25226052
|1 ALIF إلى VES
Bs8.16222
|1 ALIF إلى PKR
Rs41.15391324
|1 ALIF إلى KZT
₸77.3333244
|1 ALIF إلى THB
฿5.01902328
|1 ALIF إلى TWD
NT$4.85429484
|1 ALIF إلى CHF
Fr0.1335636
|1 ALIF إلى HKD
HK$1.15458312
|1 ALIF إلى MAD
.د.م1.48107192