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سعر AlienXChain (AIX) المباشر لليوم هو USD 0.0171184 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.14M . يتم تحديث سعر AIX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AlienXChain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.30M - تغيير سعر AlienXChain خلال اليوم هو +12.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 125.00M

أداء سعر AlienXChain (AIX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AlienXChain مقابل USD هو $ +0.00195823 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AlienXChain مقابل USD هو $ +0.0009217248 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AlienXChain مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AlienXChain مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00195823 +12.92% 30 يوم $ +0.0009217248 +5.38% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AlienXChain (AIX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AlienXChain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01350406$ 0.01350406 $ 0.01350406 24 ساعة مرتفع $ 0.01870198$ 0.01870198 $ 0.01870198 عالية طوال الوقت $ 0.04516149$ 0.04516149 $ 0.04516149 تغير السعر (1 ساعة) -0.99% تغير السعر (1يوم) +12.92% تغير السعر (7 أيام) -7.88%

معلومات سوق AlienXChain (AIX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: