سعر Aliens are real اليوم

السعر المباشر لمشروع Aliens are real (ALIENS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 7.18% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ALIENS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ALIENS.

يحتل Aliens are real حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 277,525، مع عرض متداول قدره 995.34M ALIENS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ALIENS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ALIENS بمقدار +0.15% خلال الساعة الماضية و+6.54% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 21.12K.

معلومات سوق Aliens are real (ALIENS)

القيمة السوقية $ 277.53K$ 277.53K $ 277.53K الحجم (24 ساعة) $ 21.12K$ 21.12K $ 21.12K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 277.53K$ 277.53K $ 277.53K إمداد دورة التداول 995.34M 995.34M 995.34M إجمالي العرض 995,343,035.482841 995,343,035.482841 995,343,035.482841

القيمة السوقية الحالية لـ Aliens are real هي $ 277.53K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 21.12K. العرض المتداول لـ ALIENS يبلغ 995.34M، مع إجمالي عرض 995343035.482841. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 277.53K.