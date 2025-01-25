سعر AlienForm (A4M)
سعر AlienForm (A4M) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر A4M مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AlienForm الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 720.89
- تغيير سعر AlienForm خلال اليوم هو -4.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر AlienForm مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AlienForm مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AlienForm مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AlienForm مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.71%
|30 يوم
|$ 0
|-28.35%
|60 يوم
|$ 0
|-53.88%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AlienForm: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.30%
-4.71%
-25.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Led by a Board of Directors, AlienForm (A4M) is an innovative, decentralized digital assets project that stands at the forefront of transparency, community-led governance, and accountability. With a steadfast commitment to these principles, AlienForm aims to build trust and credibility within the crypto space. This is achieved through a combination of measures, including the use of multi-signature (multi-sig) wallets and the regular publication of monthly financial reports.
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