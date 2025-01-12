سعر AlienB (ALIENB)
سعر AlienB (ALIENB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 32.26K. يتم تحديث سعر ALIENB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AlienB الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.56K
- تغيير سعر AlienB خلال اليوم هو -3.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 20.00B
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خلال اليوم، كان سعر AlienB مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AlienB مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AlienB مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AlienB مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.19%
|30 يوم
|$ 0
|-41.44%
|60 يوم
|$ 0
|-29.89%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AlienB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-6.22%
-3.19%
-28.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AlienB Token is a crypto asset developed by Bitci Borsa Teknoloji Anonim Limited on Bitcichain. AlienB is Turkiye's first domestic Meme Token project. Furthermore, AlienB aims to draw its strength from the community and grow with the support of the community. This innovative digital asset will determine its direction in the crypto ecosystem not through the development of a specific core team, but through the management and decisions of the community.
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